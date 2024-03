Chi sono i protagonisti del Truman Show | Ferragnez | l' analisi di Ercoli

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 25 marzo 2024) Superate le feste di compleanno di Leone e di Vittoria, Chiara Ferragni è volata con i suoi bambini a Dubai per le vacanze di Pasqua. Viaggio, questo, programmato forse per scappare dalla tempesta mediatica che la sta travolgendo. Fedez, intanto, pare che sia pronto a entrare nella sua nuova casa. Su Instagramspuntati gli indizi che lascerebbero pensare che non ci sia la possibilità di un ritorno della coppia social più seguita. Armadi improvvisati e ricerche per un nuovo letto in cui accogliere i piccoli. In più, ad avvalorare la tesi di una frattura insanabile, c'è anche la decisione del rapper e dell'influencer di nascondere il volto dei figli in foto. A Zona Bianca, il programma di politica e di attualità di Rete 4, se ne è parlato. Il primo a prendere la parola è stato il fotografo Massimo Sestini: "Prima eravamo solo noi a fare le foto. È il ...