(Di lunedì 25 marzo 2024) La sosta per gli impegni delle Nazionali ha falcidiato i club di Serie A. Tantissimi infortuni, più o meno gravi, occorsi a diversi big,...

I colori della bandiere africane in fondo alla sala del Comune hanno sposato le tonalità dei vestiti dei presenti. C’era aria di festa all’incontro organizzato da Endas per le iniziative ... (lanazione)

E come ha fatto, Carlos Sainz ? “ meno di due settimane fa, Carlos Sainz si contorceva dal dolore in un ospedale di Jeddah, vittima di un’appendicite improvvisa. I medici hanno dovuto operare ... (ilnapolista)

Chi recupera, chi no: Koopmeiners, Lucca, Vlahovic, Sommer, Bennacer, Suslov - La sosta per gli impegni delle Nazionali ha falcidiato i club di Serie A. Tantissimi infortuni, più o meno gravi, occorsi a diversi big, attualmente in dubbio.calciomercato

“Grande Fratello”, anticipazioni finale del 25 marzo: chi sarà il vincitore - Grande Fratello: stasera 25 marzo la finale: chi vincerà tra Beatrice, Rosy, Massimiliano,Simona , Perla, Greta, Letizia e Sergio metropolitanmagazine

Pasqua con chi vuoi ma anche da soli - Seul, Parigi, Madrid, New York, Los Angeles e Buenos Aires le grandi città di partenza dei turisti che verranno in Italia. Considerando solo gli arrivi tra il venerdì prima di Pasqua e il Lunedì ...sardegnareporter