Chi era Dottorpet | il veterinario social morto a 37 anni | “Una sensibilità unica”

(Di lunedì 25 marzo 2024) Marco Petrini, meglio conosciuto comedal popolo deicon cui condivideva l’amore per gli animali e alcuni dei risvolti più interessanti della sua professione di, èil 23 marzo 2024 per un male incurabile presso il Policlinico Umberto I di Roma. Aveva solo 37. A piangerlo i suoi 60mila followers su Instagram e 126mila su TikTok che avevano notato la sua assenza dai, ormai da metà febbraio, per non parlare delle comunità di Tivoli e Guidonia, le due zone in cui era particolarmente noto. E naturalmente mancherà anche alla sua famiglia, la mamma Pina Surace, il padre Enzo e sua sorella Martina. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dr. Marco Petrini (@) Nato ...

