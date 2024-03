Chi era Alexandr Nahmias | il 22enne morto dopo lo scontro con un’auto | la conducente positiva all’alcoltest

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 25 marzo 2024) Uno scooterista ucciso danel Comasco. Ildi Comostava guidando il proprio Kymko sulla Provinciale a Torno, nel tratto di via Cesare Poggi all’altezza del civico 20, quando è stato urtato da una 29enne di Faggeto Lario alla guida di una Seat Ibiza diretta verso Bellagio guidata da una 29enne. Sottoposta, è risultataall’etilometro con un valore di 1.50 superiore alla soglia di 0.50. Lofrontale è avvenuto pochi minuti prima delle 4.40. Per quasi un’ora il medico del 118 ha cercato di tenerlo in vita e di stabilizzarlo per poterlo muovere, ma alle 5.30 il ragazzo èa causa delle complicazioni conseguenti all’impatto violento con l’auto. Nel frattempo sul luogo dell’incidente sono ...