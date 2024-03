Chi è Thomas Machac | l’astro nascente ceco che sfiderà Arnaldi a Miami

(Di lunedì 25 marzo 2024) Sarà ilTomasl’avversario di Matteonegli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di: la sfida metterà in palio un posto nei quarti di finale contro il vincente del match tra Jannik Sinner e l’australiano Christopher O’Connell. Un solo incrocio tra i due in carriera, risalente al secondo turno delle qualificazioni del torneo ATP di Dubai 2023: ilsi impone con un nettissimo 6-0 6-1. Nonostante qualche sporadica apparizione fin dal 2020 sul circuito professionistico, è da questa stagione chegioca con costanza sull’ATP Tour. Il, classe 2000, lunedì scorso ha ritoccato il proprio best ranking attestandosi al numero 60, ed in questa stagione ha raggiunto quale miglior risultato i quarti di finale a Marsiglia, torneo nel ...

Ecco le anticipazioni di Beautiful della puntata in onda sabato 23 marzo 2024 alle 13:50 circa su Canale 5 Beautiful torna domani, sabato 23 marzo , con un doppio episodio in onda alle 13:50 su Canale ... (movieplayer)

Ensemble Salieri a Roncadello il 7 - Un concerto che non sarà come gli altri. E non per una questione numerica (pur essendo il 150imo) ma per una tremendamente piè importante questione di cuore. Un cuore, ...oglioponews

Chi è il prossimo avversario di Matteo Arnaldi a Miami Giovane emergente che ha punito Musetti - Matteo Arnaldi si è qualificato di forza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, sconfiggendo il canadese Dennis Shapovalov in due set e guadagnandosi così il diritto di proseguire la propria ...oasport