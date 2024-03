Chi è Islam Khalilov | il 15enne che ha salvato 100 persone a Mosca nell’attentato | “Sapevo cosa fare”

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il ragazzo, di 15 anni, è uno studente ma lavorava come guardarobiere part time al Crocus City Hall: haalmeno 100portandole in un luogo sicuro.

“ devi convertirti all’Islam , sennò ti ammazzo”: il carnefice è un 29enne musulmano, la vittima è una 19enne cristiana , ma i fatti non sono avvenuti in Pakistan o in Nigeria, ma alle porte di ... (secoloditalia)

Napoli, cercava di convertire all’Islam la sua compagna con calci e pugni: arrestato 29enne a Portici - A Portici, in provincia di Napoli, un 29enne originario del Sud è stato arrestato per aver tentato di far convertire la sua compagna 19enne all'Islam con calci e pugni. L'uomo è stato arrestato.tag24

Durante l'attentato a Mosca un guardarobiere 15enne ha salvato oltre 100 persone guidandole verso l'uscita - Si chiama Islam Khalilov il 15enne che ha guidato più di 100 persone verso la salvezza durante l'attacco al Crocus City Hall di Mosca ...notizie.virgilio

Islam Khalilov, chi è il 15enne guardarobiere che ha salvato 100 persone durante l'attentato terroristico a Mosca - Si chiama Islam Khalilov, ha solo 15 anni e fa il guardarobiere, ma nonostante l'età e il ruolo che ricopre, può già definirsi un eroe della patria. Islam è il ragazzo che durante l'attentato terroris ...informazione