Chi è e cosa fa nella vita Dove Cameron | fidanzata di Damiano dei Maneskin?

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di lunedì 25 marzo 2024), nota in Italia soprattutto per essere ladidei, è un’attrice e cantante molto popolare negli Stati Uniti. Esploriamo la sua carriera e la suaprivata per conoscerla meglio. La carriera diNata il 15 gennaio 1996 come Chloe Celeste Hosterman,ha affrontato una giovinezza difficile, essendo orfana di padre e vittima di bullismo durante l’adolescenza. Ha iniziato la sua carriera da attrice a soli 12 anni, recitando in diverse serie TV su Disney Channel, tra cui “Liv e Maddie” e interpretando il ruolo di Mal nel film per la TV “Descendants”. Oltre alla recitazione,ha anche una carriera musicale, con la ...