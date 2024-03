Che strano | dopo il vaccino anticovid è anche boom di tumori gastrointestinali | Ma la scienza non li spiega

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il Messaggero, testata romana, è riuscito in un numero spericolato, un gioco di prestigio quasi affascinante tanto è ribaldo: “Non c’è soltanto Kate: tra i giovani è un’epidemia digastro-intestinali”. E poi, in sommario: “Lanon riesce are il fenomeno: ‘Non c’è un fattore scat