Che Pisa sarà contro il Palermo? Tutte le frecce all’arco di Aquilani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ultimo giorno di riposo per il, prima della ripresa dei lavori sui campi di San Piero a Grado in vista della sfida di lunedì prossimo (calcio d’inizio alle 15.30)il. La sfidai rosanero (che in campionato hanno subito tre sconfitte nelle ultime quattro partite, ma comunque con dodici punti in più in classifica dei nerazzurri) si presenta subito come un’ottima occasione – in un’Arena che si attende nuovamente colma – per rialzare lo sguardo dopo l’ultima sconfitta. Una partita alla quale ilarriva probabilmente nel miglior momento stagionale per quanto riguarda lo stato atletico, con un’infermeria mai così vuota negli ultimi mesi. Sono molte le alternative dalle quali può attingere, che va verso la trentunesima formazione titolare diversa in ...