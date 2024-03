Che disinformazione aspettarsi sulle elezioni UE

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 25 marzo 2024) Di Camilla Vagnozzi Tra il 6 e il 9 giugno 2024 i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea saranno chiamati alle urne per eleggere i nuovi membri del Parlamento europeo. L’elezione avverrà con un sistema proporzionale in cui ogni Stato membro elegge un numero di deputati rapportato alla sua popolazione. Per quanto riguarda il nostro Paese, tra l’8 e il 9 giugno 2024 i cittadini italiani con età superiore ai 18 anni potranno indicare, al momento del voto, da una a tre preferenze e saranno eletti i candidati (76 in totale) che ne raccolgono il maggior numero. Se è chiaro come si svolgeranno le, quanto ne sappiamo, invece,false notizie che potrebbero accompagnarle? Abbastanza, pur mancando ancora diverse settimane al voto. Cosa ci insegnano le false notizie del passatoPer stimare come sarà la ...