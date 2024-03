Chat pedopornografica a studenti Indaga la Postale | Sono dilaganti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 25 marzo 2024)a sfondo pedopornografico concoinvolti, si muove la Polizia. Il caso specifico riportato dal Carlino ieri, in merito ad un gruppo whatsapp dove almeno 700di tre scuole della provincia dorica siritrovati inseriti in unadal chiaro contenuto a sfondo sessuale con bambini e svastiche disegnate su organi genitali maschili, non era ancora noto al compartimento che sta però seguendo molti casi simili arrivati da un po’ tutte le province delle Marche perché il fenomeno è più diffuso di quanto si possa pensare. "Abbiamo tanti casi di queste- spiega Lorenzo Sabatucci, dirigente del compartimento Poliziae Comunicazione delle Marche - che nascono in modo neutro e innocuo tra ...