Charlie Hebdo non ha pubblicato questa copertina transfobica su Macron e sua moglie

I legali di Chiara Ferragni hano diffidato L'Epresso per la copertina del numero che ritrae la propria assistita in copertina con le sembianze di Joker, il cattivo di Batman, ma il settimanale, come ... (iltempo)

Antisemitismo e stragi di cristiani Per l'Onu il problema è l'islamofobia - Nel teatro dell’assurdo delle Nazioni Unite c’è un’epidemia mondiale di islamofobia. Intanto si moltiplicano le minacce verso ebrei e cristiani ...ilfoglio

Charlie Hebdo 9 anni dopo: “Da quel giorno niente è cambiato” - Il caporedattore della rivista satirica francese torna sull’attacco terroristico del 2015 e fa il punto sulla libertà di espressione e le democrazie ...rsi.ch

8 marzo, che orrore. Da Parigi a Berlino, le donne ebree aggredite e messe in salvo dalla polizia - In Francia e in Germania insulti e spintoni contro chi, in occasione della festa della donna, ha osato ricordare le vittime israeliane del 7 ottobre ...ilfoglio