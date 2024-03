Cessate il fuoco | ostaggi e doppia linea rossa | cosa c’è nella risoluzione dell' Onu

Reazione contrapposte da parte di Israele e Hamas alla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu che chiede un cessate il fuoco immediato nel conflitto in corso dentro la Striscia di Gaza. Dal ... (ilfattoquotidiano)

Approvata dal Consiglio di sicurezza dell'Onu la risoluzione in cui si chiede il ' cessate il fuoco ' nella Striscia di Gaza . Il documento ha ottenuto 14 voti a favore e l'astensione degli Usa, data ... (ilgiornaleditalia)

Tensione tra la Nato e la Russia per un missile da crociera di Mosca che ha violato lo spazio aereo polacco. Nuovo massiccio attacco russo sull’Ucraina con 14 bombardieri, raid anche su Kiev, che ... (ilsole24ore)

Gaza, l'Onu chiede il Cessate il fuoco. Ira di Israele, Hamas esulta: cosa succede - Per la prima volta dall’inizio del conflitto a Gaza, il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha approvato una risoluzione che chiede ...iltempo

Gaza, Usa chiedono ad Hamas liberazione ostaggi per Cessate il fuoco - Nazioni Unite (New York), 25 mar. (askanews) – “Questa risoluzione riconosce giustamente che durante il mese di Ramadan dobbiamo impegnarci per la pace. Hamas può farlo accettando l’accordo sul tavolo ...askanews

Ecco cos’è successo al Palazzo di vetro, e perché Israele è infuriata - Risultato storico al Palazzo di Vetro dove in Consiglio di Sicurezza è stata approvata una risoluzione per il Cessate il fuoco a Gaza. Il provvedimento, unico nel suo genere dall’inizio dell’offensiva ...ilsecoloxix