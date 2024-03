“C’è una bomba in una scuola della città” | il sindaco di Trani chiude tutti gli istituti

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ilcittà di, Amedeo Bottaro, ha disposto la chiusura delle scuole nella giornata di lunedì 25 marzo a causa di un allarmescattato intorno alle 6mattina nella stazione ferroviaria. All'interno dell'edificio è stata infatti segnalata una valigetta lasciata incustodita, in cui è stato trovato un biglietto che annunciava la presenza di un ordigno in un istituto scolastico cittadino non precisato.