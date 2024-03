C' è un problema vero in Gran Bretagna | la drammatica rivelazione su Kate Middleton

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Antonio Caprarica a Prima di Domani non usa giri di parole e rivela quali sono i rischi che corre la monarchia britannica. Prima il tumore di Carlo, poi quello dihanno messo in discussione la tenuta della Royal Family. E il giornalista ed esperto di Windsor non una perifrasi: "Laha unde. Un prblema serio. È una monarchia legata a una flebo. La guarigione diè molto più importante di quella di Carlo perché è suche la Corona ha progettato il futuro". Intanto in queste ore hashtag come #WeLoveYouCatherine e #GetWellSoonCatherine sono diventati di tendenza venerdì sera su X, ex Twitter, mentre leader politici, celebrità e sopravvissuti al cancro inviavano messaggi di sostegno alla Principessa del ...