C’è ancora domani | successo a Londra per il film e su Netflix arriva a fine marzo

(Di lunedì 25 marzo 2024) Paola Cortellesi ha presentato C’è, nell’ambito della rassegna “Cinema Made in Italy; il, con il titolo di There’s Still Tomorrow” uscirà nelle sale del Regno Unito il 26 aprile, dopo l’enormecommerciale riscontrato in patria (dove è stato il maggior incasso 2023). La storia di emancipazione di Delia ha peraltro conquistato diversi paesi europei, tra cui Francia e Germania, con un granderiscontrato in particolare a Parigi Nel corso della premiere al Lumiere, nella capitale inglese, Cortellesi si è rivolta alla platea ribadendo l’universalità del messaggio del suo: “Volevo girare unsulla violenza domestica subita dalle donne, indicando sia l’attualità del problema, sia i progressi compiuti ...