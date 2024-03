CdS – “Ha scelto il Napoli Lavoriamo da gennaio…”

(Di lunedì 25 marzo 2024) 2024-03-25 15:00:07 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: Serxhio Mezi, intermediario che lavora al possibile trasferimento di Ardjan Ismajli, anni 27, dall’Empoli al, ha avuto contatti diretti con Castel Volturno. La conferma arriva dal diretto interessato. “Posso dire che è da tempo chea questa operazione. C’erano altre squadre interessate, come Genoa e Sassuolo. Il calciatore, però, voleva fare uno step ulteriore ed ha deciso per gli azzurri“. Ismajli, l’intermediario: “Ci stiamo lavorando da gennaio” Intervenuto a 1 Station Radio, l’intermediario del difensore dell’Empoli ha aggiunto: “Stiamo lavorando da gennaio. C’è un rapporto importante con il calciatore e con la sua famiglia. Stiamo lavorando molto e nelle prossime ore, o i prossimi giorni, potremo dirvi se ci ...

