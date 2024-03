CdS – Arabia | offerta shock per Lewandowski | la sua reazione

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 25 marzo 2024) 2024-03-25 10:52:33 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: BARCELLONA – Nuovo assalto della Saudi Pro League a Robert. A un anno di distanza dal primo tentativo, i sauditi si sarebbero rifatti sotto offrendo «oltre 100 milioni a stagione» al bomber polacco, per convincerlo ad arricchire ulteriormente il campionato locale che ha già accolto i vari Cristiano Ronaldo, Benzema e Mané. Ad assicurarlo è il Mundo Deportivo, che avrebbe avuto conferme dall’entourage dell’ex Dortmund e Bayern. Il pichichi dell’ultima Liga, però, anche stavolta avrebbe risposto con un cortese “no grazie”, deciso ad onorare il contratto che lo vincola al Més que un Club fino al 30 giugno del 2025, con opzione per un’ulteriore annata in blaugrana nel caso, la prossima stagione, dovesse venire schierato per almeno 45 minuti nel 55% delle ...