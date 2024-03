Cavani | 37 anni e non sentirli | una giocata sontuosa con il Boca Juniors VIDEO

(Di lunedì 25 marzo 2024) L’incredibile gol dicon il: una rovesciata fenomenale che ha lasciato il pubblico senza fiato. Edinson, l’ex attaccante del Napoli, ha scritto un’altra pagina di storia calcistica con una performance straordinaria nel match delcontro il Central Norte. Il giocatore uruguaiano, che ha compiuto 37lo scorso San Valentino, ha dimostrato di essere ancora in grado di stupire il mondo del calcio con il suo talento senza tempo. Nel corso della partita valida per i 32esimi di finale di Copa Argentina,ha realizzato una doppietta che ha lasciato senza fiato i tifosi presenti e quelli collegati davanti ai loro schermi. Il primo gol è arrivato al 18?, quando il Matador ha sbloccato il risultato con una ...

