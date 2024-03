Cauzione ridotta | Trump sempre più ricco

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 25 marzo 2024) 22.10 L'ex presidente arriva a valere 6,4 miliardi di dollari ed entra per la prima volta fra i 500più ricchi al mondo del Bloomberg Billionaires Index. Quello che doveva essere un lunedì nero per l'ex presidente si è trasformato infatti in una giornata storica per la sua ricchezza. Lache deve depositare per gli asset gonfiati è stataa da quasi 500a 175 milioni di dollari e l'attesa quotazione del suo social, prevista per domani, gli frutterà miliardi di dollari.