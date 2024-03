(Di lunedì 25 marzo 2024) Ilha raggiunto la finale di, perdendo 2-1 l'andata a Padova, ma deve fare in modo di non qualificarsi aidi...

Catania ai playoff tramite la Coppa Italia Cosa succede in caso di playout - Il Catania ha raggiunto la finale di Coppa Italia, perdendo 2-1 l`andata a Padova, ma deve fare in modo di non qualificarsi ai playout di Serie C, per evitare gli.calciomercato

playoff scudetto: l'Allianz Milano porta Piacenza a gara 5 - Milano porta la sfida dei quarti di finale playoff a gara 5. Lo fa dopo una partita tanto per cambiare bella e vibrante, in equilibrio quasi assoluto per quattro set, anche con esito agli antipodi per ...milanosportiva

NBA 2023/24, tutti i risultati della notte del 24 marzo! – VIDEO - Ecco tutti i risultati della notte del 24 marzo di regular season NBA 2023/24. Gran vittoria per i Lakers, Giannis batte Shai.generationsport