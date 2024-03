Caso Visibilia | «Santanchè e il suo compagno Dimitri Kunz sapevano della truffa» | i verbali dei dipendenti

(Di lunedì 25 marzo 2024) La ministra sarebbe stata a conoscenza che ilavoravano, malgrado la società avesse chiesto e ottenuto la cassa integrazione a zero ore nel periodo CovidLa ministra sarebbe stata a conoscenza che ilavoravano, malgrado la società avesse chiesto e ottenuto la cassa integrazione a zero ore nel periodo CovidLa ministra sarebbe stata a conoscenza che ilavoravano, malgrado la società avesse chiesto e ottenuto la cassa integrazione a zero ore nel periodo Covid

Potrebbero profilarsi altri problemi per Daniela Santanchè e il suo compagno Dimitri Kunz D'Asburgo. Dopo la notifica dell'atto di chiusura del filone in cui sono indaga ti con una terza persona e due ... (tg24.sky)

La procura di Milano: "Daniela Santanchè sapeva della truffa sulla Cig". Ascoltati i dipendenti - Non solo in quel periodo, dal «31 maggio 2020 al 28 febbraio 2022», ad amministrare Visibilia Editore e Concessionaria, ossia a prendere le decisioni, erano ...gazzettadelsud

Tutte le vicende giudiziarie in cui è coinvolta Daniela Santanchè, in ordine - Sono quattro e non tutte la riguardano direttamente: al momento la ministra del Turismo risulta indagata solo in due delle inchieste in corso, per truffa ai danni dell'INPS e per falso in bilancio ...ilpost

Caso Santanché, Avs: "Non può più fare la ministra, perfino in un governo come quello di Giorgia Meloni..." - De Cristofaro (Avs):"La Santanchè non può fare la ministra della Repubblica. Santanchè, Delmastro, Montaruli, Fidanza, Calovini, Foti, solo per fare alcuni nomi, si allunga la lista degli esponenti di ...globalist