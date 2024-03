Caso razzismo | in lacrime in conferenza | “Voglio solo giocare a calcio”

(Di lunedì 25 marzo 2024) Dopo i tanti episodi di, l’attaccante non è riuscito a trattenere lenel corso dellastampa. Gli episodi disono ormai sempre più frequenti negli stadi di tutto il mondo. Nonostante si cerchi di muoversi per prevenire questo genere di situazioni, continuano ad essere frequenti certi tipi di attacchi. Uno degli episodi sicuramente più rilevanti di questa stagione è quello che ha visto come protagonista Mike Maignan, uscito dal campo durante il match tra Udinese e Milan a causa di continui epiteti razzisti che provenivano dalla curva dei tifosi del club friulano. Spesso coinvolto in queste situazioni anche Vinicius Junior, che si è sempre battuto per cercare di fermare queste persone., Vinicius scoppia indurante la ...

Versioni contrastanti fornite da Acerbi e Juan Jesus alla Procura Federale sul Caso di presunto razzismo avvenuto in Inter-Napoli, cosa può succedere in questi casi. Il Caso della settimana dovrebbe ... (spazionapoli)

Secondo Raffaele Auriemma , l’insulto razzista di Acerbi a Juan Jesus sarebbe stato un tentativo di “ridimensionare” il difensore del Napoli, sfruttando in modo deprecabile la carta del razzismo. In ... (napolipiu)

Vinicius in lacrime in conferenza stampa: “Mi sento sempre più triste, ho sempre meno voglia di giocare” - Il fuoriclasse del Real Madrid, Vinicius Junior, è scoppiato a piangere durante la conferenza stampa prepartita di Spagna-Brasile, la prestigiosa amichevole in programma nella giornata ...tuttojuve

Calcio: Vinicius, 'vorrei solo giocare ma devo lottare per chi soffre razzismo su propria pelle' - Madrid, 25 mar. - (Adnkronos) - "Io voglio solo giocare a calcio, ma non posso. Perché sento che devo lottare per tutti i neri del mondo che non hanno voce e che soffrono il razzismo sulla propria pel ...lanuovasardegna

Calcio: razzismo. Vinicius in lacrime "Voglio solo giocare" - 'Continuerò a lottare perchè le cose cambino' MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Devo concentrarmi tanto ogni giorno per riuscire a giocare a ...sport.tiscali