"É stato body shaming in tv. Accetto le scuse di Platinette, Mariotto mi disse che ero grassa anche quando ho fatto Miss Italia". Così l'ex modella Ilaria Capponi ha commentato gli apprezzamenti ... (fanpage)

Caso Ilaria Salis, alla prossima udienza sarà chiesto di farle scontare i domiciliari in Italia o a Budapest - Il 28 marzo si svolgerà una nuova udienza per Ilaria Salis, l’insegnante di 39 anni detenuta a Budapest. Stando a quanto apprende Fanpage.it, sarà chiesto di farle scontare i domiciliari o in Italia o ...fanpage

DIRETTA FIRENZE CUNEO/ Video streaming tv: l’infortunio di Ilaria Battistoni (volley, oggi 24 marzo 2024) - Diretta Firenze Cuneo streaming video tv, oggi domenica 24 marzo 2024: orario e risultato live della partita per la Serie A1 di volley femminile.ilsussidiario

L'Eredità, Pierpaolo vince 50mila euro... per Caso: clamorosa amnesia e fortuna sfacciata - Buona, anzi buonissima la prima! Siamo a L'Eredità, il game-show delle parole e dei loro legami, insomma siamo nel regno di Marco Liorni, su Rai 1, la puntata è quella di sabato 23 marzo. E la 'prima' ...informazione