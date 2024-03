Casertana a Crotone per continuare a crescere | Cangelosi | “Vogliamo fare più punti possibili”

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 25 marzo 2024)(Alfredo Stella). Questa sera alle 20.30 lascende all’Ezio Scida di. Le sconfitte del Picerno in casa con il Latina, dell’Avellino a Giugliano hanno aperto nuovi orizzonti per Taranto, vittorioso a Brindisi,e, appunto. Tornare a casa conpesanti significherebbe guadagnare ulteriore vantaggio su più di una diretta concorrente. Freschi del cambio di allenatore, o meglio del ritorno di Lamberto Zauli esonerato solo qualche settimana fa per la terza volta quest’anno ed ora ripescato, i pitagorici vorranno dimostrare, nel match contro i Falchetti una evidente ripresa, quantomeno psicologica, in vista dello sprint play off. Gara difficile, dunque per Curcio e compagni, che vorranno ripetere la prestazione messa in campo nel primo tempo ...