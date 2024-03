Casellati | chi ostacola il premierato danneggia l' economia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) "Oggi, sul quotidiano 'La Stampa', un reportage racconta la fuga delle imprese dall'Olanda. La scelta, da parte di numerose grandi aziende, di lasciare un Paese considerato da tutti un 'paradiso fiscale', è dovuta a un fattore decisivo: l'instabilità politica. Questa notizia conferma una volta di più l'importanza della riforma costituzionale dele l'urgenza di approvarla per dare all'Italia la stabilità necessaria ad attrarre gli investimenti esteri e a trattenere le nostre imprese. Come ripeto da tempo, la riforma è una leva economica.rla significare fortemente l'e quindi le famiglie e le imprese". Lo dichiara il Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta