Casatiello dolce pasquale | la ricetta della mia mamma è semplicissima!

(Di lunedì 25 marzo 2024) Per realizzarlo, dobbiamo contare su uno stampo dai bordi alti, lo stesso che si utilizza per il panettone, in alluminio oppure quelli di carta. Consideriamo che deve crescere molto, nel suo tempo di lievitazione, per arrivare a sfiorare i bordi, prima di essere infornato. Necessita di 2 ore almeno di riposo, ma molto dipende dalla temperatura in casa, quindi verifichiamo personalmente di tanto in tanto. In forno, poi, acquista la tipica forma bombata a cupola che è un invito all’assaggio non appena compare sulla tavola. Regala una golosità infinita, goduriosissima, ma anche tanta allegria per festeggiare con i giusti crismi il giorno più luminoso dell’anno. Con questa versione veloce e facilissima, offriremo una vera chicca ai nostri ospiti! Che ne dite di cucinare insieme anche questa delizia tipica? Mettiamoci al lavoro, si comincia!...