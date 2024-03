‘Casa a prima vista’ | Gianluca Torre e Nadia Mayer | «Sognare è la cosa più bella E non costa»

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 25 marzo 2024) Per festeggiare i numeri record (+24% nelle 24 ore) registrati nel primo trimestre 2024, Real Time ha riunito i suoi volti di maggiore successo. E tra titoli in (ri)partenza come Cortesie per gli ospiti e nuovi show – è il caso di Spose in affari –, c’è spazio per approfondire il fenomeno inarrestabile di Casa avista. Le ragioni di tanto affetto da parte del pubblico? In attesa dei nuovi episodi a maggio, provano a raccontarcele due degli agenti del programma che si divide equamente tra Milano e Roma. “Trovo che parlare di case coinvolge veramente tutti”, ci spiega, titolare dellaReal Estate e in forza al team romano. “È l’involucro delle nostre emozioni e non si può non essere coinvolti da tanta bellezza. In fondo,è lapiù ...