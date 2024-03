Caro gite scolastiche | protestano le associazioni dei consumatori | “Chi ha più di un figlio spesso si trova nella circostanza di dover scegliere chi far partire”

“L'aumento dei costi sta trasformando le gite scolastiche in un lusso per pochi studenti, chiediamo al ministro Valditara di intervenire per scongiurare discriminazioni e differenziazioni ... (orizzontescuola)

Costi proibitivi e docenti “indisponibili”: per metà degli studenti niente gita scolastica - Come nel 2023, anche quest'anno quasi uno studente su due dovrà rinunciare alla gita scolastica con pernottamento. Tra i motivi principali la carenza di insegnanti-accompagnatori e i costi elevati dei ...quicosenza

Il Caro voli a Pasqua investe ancora l’Italia: cifre record per Sicilia e Sardegna, caos anche per le mete d’Europa - Dopo Natale torna il Caro voli a Pasqua che investe ancora l’Italia: cifre record per Sicilia e Sardegna, caos anche per le mete più ambite d’Europa che non lasciano spazio al low cost. Pasqua si avvi ...msn

Gita scolastica, anche quest’anno 1 studente su 2 non parte - Gita scolastica addio per due ragioni fondamentali: la carenza di insegnanti disponibili a fare da accompagnatori e i costi ...libreriamo