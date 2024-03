Caro amministratore…

Leggi tutta la notizia su butac

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ciclicamente ci tocca ritornare a parlare di quelle pagine sui social network, in particolar modo su Facebook, che con trucchetti di vario genere cercano di carpire i dati degli utenti, in modo da poter rubare loro le loro pagine personali, i loro gruppi o qualsiasi altra cosa gestiscano con i propri account. Noi siamo stati taggati per l’ennesima volta sotto a un post, un post di cui vi recito il testo:amministratore, Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni secondo cui il tuo account business ha violato i termini d’uso e le linee guida della community. 1. Usando falsi nomi/immagini di altri. 2. Condividere contenuti che mettono a rischio altri utenti. 3. Più pubblicità non autorizzate o che violano le normative di Meta. 4. Uso dei trucchi per bypassare il sistema di verifica delle inserzioni di Meta. Abbiamo inviato un avviso che il tuo sito web verrà disabilitato ...