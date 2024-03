Capuano | «Acerbi? Nelle precedenti squalifiche per razzismo c’era altro»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 25 marzo 2024) Si attende la decisione sulla possibile squalifica per, accusato dida Juan Jesus in Inter-Napoli., ospite a Sportitalia, ha dei dubbi in merito. SQUALIFICA SÌ O NO? – Giovanniha qualcosa da ridire sul caso Francesco: «Io non lo so come va a finire. Io credo che, non sapendo esattamente il contenuto del colloquio dei due giocatori con la Procura Federale, hanno due versioni differenti e hanno mantenuto la propria versione. Ma non sappiamo il resto del lavoro di Giuseppe Chiné, che ha provato a ricostruire i labiali e le immagini. Non sappiamo del percorso offerto ai due giocatori,e Juan Jesus. La Giustizia Sportiva è molto più sbrigativa rispetto a quella ordinaria, c’è una sorta di inversione dell’onere della prova e non è ...