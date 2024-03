Cantante famosa e amato personaggio tv a Belve | Fagnani le ha convinte

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 25 marzo 2024) Dopo cinque mesi di assenzatorna in tv, la prima puntata della nuova edizione è prevista per il prossimo 2 aprile. Anche questa volta Francescaha invitato personaggi davvero interessanti nel suo programma e tra gli ospiti che dovranno rivelare che belva si sentono ci sarà anche Fedez, che farà così il suo comeback televisivo dopo la crisi con Chiara Ferragni. Tv Blog ha fatto sapere in anteprima che anche Matteo Salvini, Loredana Bertè e Carla Bruni siederanno sullo sgabello davanti alla, mentre Giuseppe Candela su Dagospia ha ipotizzato le interviste di una delle conduttrici più amate della Rai e di una: Antonella Clerici e Marcella Bella. A questa lista vanno aggiunti i nomi che vi abbiamo svelato in esclusiva gold choc noi di Biccy e sono quelli di Alessandro ...