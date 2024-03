Cane da pastore partorisce e abbandona cinque cuccioli per seguire il suo gregge

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 25 marzo 2024)diaustralianoti nel Parco agricolo: tre sono morti. Due sono stati salvati dai volontari di Crazy Cats. La mamma, al seguito di unche nei giorni scorsi pascolava nel sud Milano, li ha partoriti nei pressi di un cespuglio e poiti. Una volta messi al mondo, isono rimasti all’addiaccio per alcune ore. Una storia triste quella deidiaustraliano che ha come teatro il Parco agricolo. Appena nati hanno perso la mamma che – forse per l’istinto diiltipico dei pastori australiani oppure perché costretta – li hati. A lanciare l’allarme è stato un volontario ...