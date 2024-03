Camilla Canepa morta dopo la 1a dose di vaccino Covid AstraZeneca | i medici Rubartelli e Haupt | Magrini e Cts responsabili | siero non doveva essere usato su giovani

(Di lunedì 25 marzo 2024) Del caso disi è detto tanto. La studentessa 18enne di Sestri Levante èin seguito ad una trombosi in seguito alla primadi. Adesso, secondo iAnnaed Enrico, che hanno provato a bloccare gli Open day nel 2021 per via dei po

A questo punto non è più tanto una faccenda di malagestione, di effetti avversi, di vittime, e neppure di repressione. È qualcosa che va oltre, qualcosa di abissale, è la banalità del male che non ... (ilgiornaleditalia)

L’amarezza dell’ematologa Anna Rubartelli e dell’ex primario Enrico Haupt, che scrissero per bloccare gli Open Day e prepararono le linee guida per trattare la sindrome fatale alla 18enne (genova.repubblica)

Camilla Canepa, morta a causa del vaccino Astrazeneca: "Regione Liguria e Cts responsabili" - Per la morte di Camilla Canepa, avvenuta a causa del vaccino Astrazeneca, sono responsabili anche la Regione Liguria e il Cts.notizie

Camilla Canepa è una vittima, Speranza è un vittimista. Come tutti quelli che ancora usano il male compiuto per rifarsi una carriera - A questo punto non è più tanto una faccenda di malagestione, di effetti avversi, di vittime, e neppure di repressione. È qualcosa che va oltre, qualcosa di abissale, è la banalità del male che non pas ...informazione