Cameron Diaz mamma per la seconda volta a 51 anni “L’intero concetto di invecchiamento è cambiato completamente | è aperto” | le parole dell’attrice

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) “Fortunati, entusiasti”. Cosìa proposito del secondo figlio che ha avuto assieme al marito Benji Madden. La star, 51, e il musicista, 45, hanno scritto: “Entusiasti di annunciare la nascita di Cardinal Madden. È fantastico e siamo tutti così felici che sia qui! Per la sua sicurezza e la privacy non pubblicheremo nessuna foto, ma è davvero bello. Ci sentiamo così fortunati e grati”. La prima figlia della coppia, Raddix, è nata nel 2019. I due sono convolati a nozze nel 2015 nella più totale privacy. “Il matrimonio è stata la cosa migliore che mi sia capitata. Mio marito è il più fantastico essere vivente. È un partner bravissimo, gli sono davvero grata. Non mi manca recitare. Ho dato al pubblico più della metà della mia vita, sento che adesso è arrivato il momento di prendermi del tempo per me stessa“, aveva detto ...