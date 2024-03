Cameron Diaz diventa mamma a 51 anni | “Ma non pubblicherò foto di mio figlio”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 25 marzo 2024) A 51taper la seconda volta. L’ha annunciato la stessa star di Hollywood insieme al marito, il musicista 45enne Benji Madden. I due hanno avuto un maschio. “Siamo fortunati ed entusiasti di annunciare la nascita di nostro, Cardinal Madden. È fantastico e siamo tutti così felici che sia qui!”, hanno scritto i due in un post congiunto su Instagram. “Per la sua sicurezza e la privacy – hanno aggiunto – non pubblicheremo alcuna, ma è davvero bello. Ci sentiamo così fortunati e grati”.e Benji Madden, chitarrista dei Good Charlotte, sono sposati dal 2015 e nel dicembre 2019 hanno avuto la loro prima figlia, Raddix. L’attrice di “Tutti pazzi per Mary” e “The Mask” si è ritirata ...