Cameron Diaz di nuovo mamma a 51 anni | è nato Cardinal Madden L’annuncio

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 25 marzo 2024)è dia 51: ad annunciarlo è stata l’attrice stessa, in un post condiviso su Instagram insieme al marito Benji. “Siamo fortunati ed entusiasti di annunciare la nascita di nostro figlio,. È fantastico e siamo tutti felicissimi che sia qui con noi! Per motivi di sicurezza e privacy non pubblicheremo nessuna foto, ma è davvero bellissimo. Ci sentiamo così fortunati e grati”, hanno scritto i due a corredo della foto di un disegno. “Vi mandiamo tanto amore dalla nostra famiglia alla vostra”, ha poi concluso la coppia. Sposati dal 2015 e già genitori della piccola Raddix, nata nel 2019, questa non è la prima volta che i due decidono di mantenere la privacy per quanto riguarda la propria vita privata: ...