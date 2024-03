Camere Separate | Josh O’Connor in trattative per il nuovo film di Luca Guadagnino

(Di lunedì 25 marzo 2024)è attualmente inper recitare neldi, storia d’amore gay tratta dall’omonimo romanzo dello scrittore italiano Pier Vittorio Tondelli. Ilnarra la storia di Leo, uno scrittore italiano in lutto per la morte del suo compagno, Thomas.sta persino studiando l’italiano per il ruolo, sebbene il contratto non sia ancora completamente definito, secondo diverse fonti.ha annunciato di recente su La Repubblica del Venerdì che girerà presto ilbasato sul libro di Tondelli, pubblicato in Italia nel 1989, e che è stato anche tradotto lingua inglese. La sceneggiatura del ...

Federica Nargi e Alessandro Matri , coppia storica dello spettacolo, hanno parlato della loro famiglia in un podcast. Ospiti a Mamma Dilettante di Diletta Leotta, i due hanno raccontato di non ...

Federica Nargi e Alessandro Matri dormono in camere separate : la confessione è inaspettata. Scopriamo qual è la ragione dietro questa scelta. Un amore lungo 15 anni che ha riempito nel tempo le ...

Il regista di Chiamami col tuo nome adatterà per il cinema il romanzo del 1989 di Pier Vittorio Tondelli . Mentre il suo Challengers che vede come protagonista Zendaya uscirà ad aprile nelle sale, e ... (movieplayer)

Camere Separate e lo status dei tanti progetti di Luca Guadagnino - La rinuncia ad aprire la scorsa Mostra del Cinema di Venezia è stato un incidente di percorso che non sembra aver fiaccato la creatività e la spinta di ...ciakmagazine