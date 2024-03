Camera | Fontana | ' in Parlamento non si urla soltanto | ci sono tantissimi bravissimi deputati'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Spesso e volentieri si parla delsolo quando si menano e quandono, in realtà citantissime brave persone,, tra cui assolutamente l'onorevole Fornaro, con il quale abbiamo stretto un rapporto veramente importante. Persona per bene, acculturata, che cerca di risolvere i problemi ed è persona che si impegna molto". Lo ha affermato il presidente della, Lorenzo, in occasione della presentazione del libro del deputato del Pd Federico Fornaro, "Giacomo Matteotti - L'Italia migliore".