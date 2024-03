Calzona | «Ostigard mi ha detto che vogliono farci tre gol e mandarci a casa»

(Di lunedì 25 marzo 2024), allenatore sia del Napoli che della Slovacchia, è impegnato in questi giorni con la nazionale. Domani ci sarà la sfida contro la Norvegia, dovetorveràcome difensore della squadra avversaria. L’allenatore ha svelato in conferenza stampa le parole che gli ha: «Leo è un buonissimo giocatore, un bravissimo ragazzo. In aeroporto mi hache cifare tre gol e».poi ha speso parole di stima nei confronti di Haaland: «È un calciatore che mi piace da tantissimo tempo, da quando non era ancora un top player. È quel tipo di calciatore che sogni di allenare. Il pensiero di Haaland va rispettato. Io riguardando la partita ho visto una Norvegia che ha ...

Dopo Inter-Napoli, Calzona e Ostigard son partiti rispettivamente alla volta di Slovacchia e Norvegia. svelato un Siparietto tra i due in aeroporto . All’indomani del pareggio in campionato contro ... (spazionapoli)

Calzona sulla divertente sfida di Ostigard: "Me l'ha detto prima di partire" - Le parole del tecnico del Ct della Slovacchia e del Napoli in conferenza alla vigilia della seconda amichevole della nazionale in vista di Euro 2024.areanapoli

Calzona svela la divertente sfida di Ostigaard: "Me l'ha detto prima di partire" - Le parole del tecnico del Napoli in conferenza sul difensore azzurro alla vigilia della seconda amichevole in vista di Euro 2024 ...corrieredellosport

Napoli, Osimhen in volo verso l’Atalanta - Oggi la squadra in campo con Victor: sabato c’è la Dea. Anche Traore è rimasto in sede per migliorare la condizione fisica ...corrieredellosport