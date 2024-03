Calzona | “Niente Napoli nel mio futuro | sono il ct della Slovacchia”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 25 marzo 2024) Francesco, attuale tecnico ad interim del, ha chiarito che nel suonon ci sarà la panchina azzurra, indipendentemente dai risultati in questa fase finale di stagione. CALCIO– Francescoha messo un punto fermo sul suo: non ci sarà il. L’attuale tecnico ad interim degli azzurri ha chiarito, in un’intervista a Mediaset, che il suo doppio ruolo è solamente temporaneo e che a fine stagione tornerà al suo vero impiego da ctNazionale slovacca. L’addio già deciso “Io non penso alla riconferma, gli accordi con De Laurentiissolo per questi mesi”, ha spiegatosenza lasciare spazio a interpretazioni. L’obiettivoqualificazione Champions ...