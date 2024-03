Call my Agent 2 | finalmente un remake ben fatto

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 25 marzo 2024)ben fatti. Sotto questa categoria occupa un posto di riguardo la seconda stagione dimy– Italia, serie prodotta da Sky e Palomar e disponibile dallo scorso venerdì con i primi due episodi della nuova stagione. Al centro sempre l’agenzia di talent CMA – con uffici vista piazza del Popolo, che non guasta – che è alle prese con vecchi e nuovi assistiti e con un cambio al vertice che creerà perplessità e scompiglio. In questa seconda stagione si cerca di dare più corposità alle linee narrative che coinvolgono glii (con alterne fortune) e di inserire qualche accento più drammatico. Il tono predominante, punto di forza del racconto, rimane comunque quello autoironico e scanzonato che ha caratterizzato la serie fin dall’origine (semplificando, una sorta di Boris “chic” ovvero come raccontare ...