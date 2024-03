Calendario serie Piacenza-Milano | quarti Playoff Superlega 2023 2024 volley | date | orari e tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 25 marzo 2024) IldellaGas Sales Bluenergy-Allianzdeidi finale deiScudetto delladimaschile: ecco il programma dettagliato e le informazioni per vedere tutte le partite. Terminata la stagione regolare, le migliori otto formazioni della classifica proseguono la corsa verso lo Scudetto. Idi finale si giocano al meglio delle cinque partite con gara-1, gara-3 ed eventuale gara-5 sul campo della migliore classificata. I biancorossi di Andrea Anastasi, terzi al termine della stagione regolare, vanno a caccia del passaggio del turno ma non devono sottovalutare i meneghini di Roberto Piazza, che vogliono tentare un’altra impresa come lo ...