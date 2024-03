Calendario scolastico 2024-25 | tutte le date di inizio lezioni e vacanze Elenco Regioni in aggiornamento

(Di lunedì 25 marzo 2024) Lehanno iniziato a deliberare i calendari scolastici per il prossimo anno-25. I primi calendari pubblicati sono quelli di Lazio, Veneto e Valle d'Aosta. Oltre alleindicate dallei collegi docenti possono deliberare ulteriori giorni di sospensione nel limite dei giorni dida garantire. L'articolo .

primavera al via e con l'arrivo della Pasqua e di qualche ponte di aprile gli studenti possono godere di qualche giorno di vacanza . Dal prossimo giovedì lo stop Pasqua le concede una pausa di sei ... (orizzontescuola)

Prima campanella dell'anno scolastico 2024-25 mercoledì 11 settembre , lo ha deliberato la Regione Valle d'Aosta. La fine dell'anno scolastico è fissata per il 10 giugno 2025, 30 giugno per le scuole ... (orizzontescuola)

Stabilite le date del prossimo anno scolastico, prima campanella l'11 settembre - Lo ha stabilito la Giunta regionale, approvando nell’ultima seduta, il nuovo Calendario scolastico, che definisce le giornate di lezione e quelle di sospensione delle attività didattiche. «Un ...padovaoggi

Arrivano cento nuovi portabiciclette per gli studenti delle scuole di Verona - Arrivano cento nuovi portabiciclette per gli studenti delle scuole di Verona: si parte dalla Dante Alighieri di Ponte Catena.veronaoggi

Bonus gite scolastiche 2024, domande al via dal 27 marzo: requisiti Isee, come ottenerlo e importi - Bonus gite scolastiche 2024, domande al via dal 27 marzo. Il contributo fino a 150 euro viene riconisciuto dal ministero dell’Istruzione e serve a favorire la partecipazione ai viaggi ...ilmattino