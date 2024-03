Calciomercato Napoli | Perez il primo nome per la difesa

(Di lunedì 25 marzo 2024), per lailè quello di Nehuendell’Udinese, l’alternativa è Hancko Il Mattino ha fatto il punto suldel: in attesa di sapere ildel nuovo allenatore, molto dipende dalla cessione di Osimhen e da quanto possa incassare. A quel punto si lavorerà sui rinforzi, a

Il Napoli è pronto a sfruttare la prossima sessione di Calciomercato per formare una rosa all’altezza. Nel mirino di De Laurentiis c’è un calciatore che milita in Serie A. La stagione del Napoli è ... (spazionapoli)

nuovo nome per l’attacco del Napoli , spuntato d’improvviso grazie alla news del noto quotidiano. Gli azzurri visionano il giovane. In casa Napoli l’argomento più caldo è ormai divenuto da mesi il ... (spazionapoli)

Calciomercato Napoli: possibile scambio con la Lazio in estate, lo scenario - Igor Tudor ha chiesto Giovanni Simeone alla Lazio per la prossima stagione. Uno scenario che potrebbe concretizzarsi qualora la Lazio riuscisse a dare via l'attaccante Immobile. L'allenatore croato pu ...msn

Flop Dendoncker, Calzona non lo farà mai più giocare! Spunta il reale motivo - Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino riporta le ultime notizie in casa SSC Napoli in merito al futuro di Leander Dendoncker con il Napoli: "Il Napoli ha fatto già sapere c ...msn

Pagina 0 | Allegri valorizza la Juve, lo dicono i dati: Yildiz vola, ne crolla uno solo… - Da inizio stagione fino a oggi, l’organico bianconero ha guadagnato oltre 50 milioni: la squadra è terza in classifica, ma vale di più!tuttosport