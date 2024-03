Calciomercato Milan – Torino su Colombo | ma la valutazione del cartellino fa

(Di lunedì 25 marzo 2024) Lorenzo, ora in prestito al Monza, tornerà alnelestivo per poi andare altrove. Ecco dove potrebbe finire

Roma, Olimpico pronto per i big match: triplo sold out consecutivo - ROMA - Nel momento del bisogno, quindi a pochi giorni da un trittico di partite non solo complicate ma che decideranno in parte anche il prosieguo della stagione, l’Olimpico risponde presente. Come de ...corrieredellosport

ULTIM’ORA Milan, concludo l’accordo su Álex Jiménez: il prezzo - ULTIM’ORA Milan, concludo l’accordo su Álex Jiménez: il prezzo Il Milan si prepara a consolidare il suo futuro sul fronte del calcio mercato con un importante accordo con il Real Madrid per il riscatt ...tuttomercato24

Milan, Camarda brilla: attesa per la firma, ma c’è una grande insidia | CM.IT - Le ultime sul futuro di Francesco Camarda. Il rinnovo con il Milan non è ancora arrivato e dall'estero continuano ad osservare attentamente ...calciomercato