Calciomercato Milan | il retroscena | Lorenzo De Silvestri era a Milanello

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ora è il capitano del Bologna ma nel 2015 Deavrebbe potuto allenarsi aello: ilsuldelLa vita spesso è fatta di momenti, singoli avvenimenti che possono cambiare completamente il proseguo della storia. È quello che è successo aDe, che nel 2015 ha subito un grave infortunio al legamento crociato. Ora il classe 1988 è il capitano del Bologna, ma se non si fosse infortunato la sua carriera sarebbe potuta essere estremamente differente. Intervistato da Radio TV Serie A, infatti, il giocatore del Bologna ha rivelato: L’infortunio avuto in nazionale nel 2015 mi ha chiuso tante porte: oltre ad essermi giocato il crociato, ho perso anche l’occasione di andare ale di partecipare ...

Come riportato da Matteo Moretto, i Los Angeles FC avrebbero presentato la prima offerta ufficiale per Olivier Giroud , attaccante del Milan (pianetamilan)

Il giornalista Carlo Pellegatti ha ammesso che al Milan servirà un altro elemento in più oltre a Zirkzee come nuovo numero nove . Ecco perché La ricerca di un numero nove sarà l’obiettivo del Milan ... (dailymilan)

Lautaro Martinez stuzzica Costacurta: “Si riveda il gol nel derby in Champions” - Lautaro Martinez e Costacurta (LaPresse) – Calciomercato.it Il pretesto per accendere la miccia sono le parole dell’ex difensore Milanista pronunciate a ‘Sky’ dopo l’eliminazione dalla Champions del ...calciomercato

ON AIR - Orlando: "La Nazionale farà bene, perché sa fare gruppo e sceglie le persone giuste" - Massimo Orlando, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Nazionale italiana a "Maracanà", trasmissione in onda su Tuttomercatoweb Radio. Come valuta l'Italia in queste amichevoli, dove ...napolimagazine

Milan, rivoluzione in attacco: chi resta e chi va, non mancano sorprese - Il Milan è pronto a cambiare look al proprio attacco. Ecco chi partirà e chi resterà, svelati gli obiettivi di mercato. Il Milan cambierà, e lo farò essenzialmente in attacco. Così come riportato da T ...notiziemilan