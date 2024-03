Calciomercato Juventus | due talenti dell’Est nel mirino

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 25 marzo 2024) Alla ricerca di giovaniper costruire una rosa futuribile e forte. Ildellasta fondando le operazioni in entrata, già dalla passata stagione, su calciatori dal futuro luminoso cercando di abbassare sempre più l’età media del parco giocatori da affidare a Massimiliano Allegri, qualora il tecnico livornese fosse confermato al termine di questa annata. Due nomi sono entrati, ultimamente, neldi Cristiano Giuntoli che potrebbe affondare il colpo su uno dei due profili: giocano allo Shakhtar Donetsk., piacciono Sudakov e Sikan (Credit foto – Shakhtar Donetsk)Un trequartista dal futuro luminoso e un giovane attaccante sul quale scommettere in vista del prossimo futuro. Cristiano Giuntoli stravede, ma non solo lui, per ...