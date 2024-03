Calciomercato Inter | spesa dai campioni d’Italia | gli acquisti

(Di lunedì 25 marzo 2024) Un destino legato, in questo ultimo periodo, proprio alla bella Partenope. Dopo aver vinto la Supercoppa Italiana in finale contro il Napoli e dopo aver pareggiato in casa (1-1) contro gli azzurri nell’ultimo turno di campionato prima della sosta dedicata alle Nazionali, i nerazzurri di Simone Inzaghi tornano in contrapposizione con i campani. Ormai certi di ereditare il tricolore che attualmente campeggia proprio sulle divise della società di Aurelio De Laurentiis, i meneghini potrebbero costruire il periodo delle trattative guardando in casa partenopea. Ildell’, infatti, avrebbe messo nel mirino tre nomi da annettere alla rosa della prossima stagione. Ecco i nomi individuati da Beppe Marotta., non solo Zielinski: piacciono Meret e Raspadori (Credit foto – Getty Images)La ...

