Calciomercato | Deschamps | “Giroud a Los Angeles una possibilità | ma non è fatta”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 25 marzo 2024) Didier, ct della Nazionale della Francia, ha parlato ai microfoni di Telefoot alla vigilia dell’amichevole contro il Cile, soffermandosi sul futuro di Olivier. L’attaccante è infatti in scadenza di contratto con il Milan e in questi giorni si stanno facendo sempre più insistenti le voci di un suo possibile trasferimento in MLS. “al LosFC è una. Un desiderio? Sì. È? No – ha detto, che poi sulla sua titolarità nel test contro i cileni non si è sbilanciato – Vedremo“. SportFace.